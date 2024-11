Modenatoday.it - Distretto ceramico, riunione di "Giunta congiunta" per Sassuolo e Fiorano

Leggi su Modenatoday.it

Si è svolta in settimana la primadi “Con” tra i comuni di. Per la prima volta, i nuovi amministratori comunali di entrambi i Comuni e i rispettivi tecnici si sono seduti attorno a un unico tavolo per discutere la pianificazione strategica del territorio.