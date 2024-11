Milanotoday.it - Dieci Paesi, 5mila giovani. I numeri di Fondazione Milan

Leggi su Milanotoday.it

Più di 700mila euro raccolti, più di 5.300e 20 associazioni supportate, 10 nazioni coinvolte in tutti i progetti. Sono alcuni deidel bilancio sociale di, presentato in occasione della giornata mondiale dell'infanzia. Essenziale, come viene sottolineato, il.