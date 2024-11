Lanazione.it - Devastante scontro a un incrocio, motociclista gravissimo

Pistoia, 21 novembre 2021 –incidente nella mattinata di oggi, 21 novembre, a Pistoia: poco dopo le 11 un’auto e una moto guidata da un uomo di 57 anni, si sono scontrate all’tra via Toscana e via Garcigliana. Un impatto violentissimo che ha fatto finire la vettura in un fosso con il 57enne trascinato e incastrato sotto l’auto. Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Verde di Chiazzano e una della Misericordia di Pistoia, un'automedica e una pattuglia della polizia municipale. I vigili del fuoco sono riusciti a spostare la vettura e a liberare il, che è stato affidato alle cure dei sanitari. E’ intervenuto anche l'elisoccorso regionale Pegaso che ha trasportato il centauro in codice rosso in ospedale fiorentino di Careggi .