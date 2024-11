Brindisireport.it - Debutto al Fanuzzi per la Nitor Brindisi: domenica arriva il Lecce Women

Leggi su Brindisireport.it

Lasi appresta a debuttare tra le mura dello stadioin questo campionato di Serie C Femminile, girone C. Dopo aver disputato le partite interne al di fuori del comune adriatico,24 novembre sarà il momento di giocare 'in casa' per la formazione guidata da Cosimo.