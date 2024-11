Liberoquotidiano.it - De Capitani (Municipia): "Partnership vere e costruttive tra Pa e aziende"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 21 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Stefano De, vice presidente Engineering e ceo diinterviene oggi alla 41a edizione dell'assemblea Anci nel panel 'Facciamo L'Italia Giorno per Giorno per.Vittoria che lavora in un'Italia intelligente'. "Negli ultimi anni gli Enti Locali -commenta De- hanno avviato importanti percorsi di digitalizzazione, per colmare gap tecnologici non solo in ambiti chiave come la migrazione al Cloud, la citizen experience, l'adozione di piattaforme dati e la Cybersecurity, ma anche in quelli più strategici e innovativi come l'Intelligenza Artificiale. E' una sfida che segna ancora alcuni ritardi e difficoltà, che però possono essere superati investendo in formazione, snellendo i processi amministrativi complessi e superando la resistenza al cambiamento".