Lecceprima.it - Dal Giappone alla Spagna: un tour internazionale di concerti per Cristiana Verardo

Leggi su Lecceprima.it

L'artista salentinasvolgerà undiin. Dal prossimo 25 novembre al 2 dicembre si esibirà in cinque tappe nelle città di Tokyo, Kyoto, Nagoya e Nara, mentre il 15 dicembre sarà la volta di Logroño, in, per un evento.