Gravidanzaonline.it - “Da quando sono mamma il rapporto con i miei genitori è difficile: cosa posso fare?”

Leggi su Gravidanzaonline.it

Buongiorno dottoressa, ho 20 anni egià. La mia non è stata una gravidanza cercata, ma è capitata e ho deciso di tenere il bambino, che oggi è la mia gioia. Purtroppo però vivo ancora con i, perché sto studiando e col bambino non ho tempo di lavorare.Imi aiutano molto con lui ma comunque damio figlio è nato ilcon loro si è molto intesito:rimasti molto delusi da me, macomunque felicissimi di avere un nipotino.Hanno però da ridire su qualsiasie mi sembra che non mi lascino propriola: prendono loro tutte le decisioni. Questa situazione mi sta cominciando a far soffrire molto, anche perchédiventata molto responsabile daè nato il piccolo e praticamente vado all’università e sto con lui, esco davvero raramente.