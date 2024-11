Liberoquotidiano.it - "Cosa rappresenta la Fiamma, cosa potremmo fare": FdI, parla Lollobrigida

"Non è all'ordine del giorno ma comunque spegnere lanon sarebbe una tragedia. L'abbiamo già fatto nel '98 con l'Elefantino di Gianfranco Fini anche se non portò fortuna e lo facemmo poi nel 2001. Quelli eravamo sempre noi". Ad affermarlo, in una lunga intervista al Foglio, il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, è il ministro dell'Agricoltura ed esponente di Fratelli d'Italia, Francesco, dopo il dibattito aperto dal collega di governo e di partito Luca Ciriani su un possibile addio allatricolore nel simbolo di Fratelli d'Italia. "Tutto si può, a tempo debito e senza tragedie", prosegue Francesco, secondo il quale "più degli 'involucri sono importanti i contenuti. E sono i contenuti che definiscono un progetto politico. Il nostro non è un progetto nostalgico, siamo una moderna forza di governo.