Lanotiziagiornale.it - Corsa alla poltrona, nel centrodestra è già guerra aperta sulle Regionali

Incassate le sconfitte in Emilia Romagna e Umbria in vista delle elezionidel 2025,ilvive un malcelato nervosismo che rischia di trasformarsi in uno scontro aperto. Due delle sue regioni strategiche, Veneto e Campania, sono al centro di una partita dove il futuro delle leadership locali si intreccia con le ambizioni nazionali di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Dietro ai proclami di unità, emergono crepe, eccome. Veneto: il feudo leghista sotto assedioNel Veneto, feudo incontrastato della Lega da decenni, la sfida è molto delicata. Luca Zaia, presidente uscente e uomo simbolo del “buon governo leghista”, si avvia al termine del secondo mandato consecutivo. Senza un intervento legislativo per rimuovere il limite, Zaia non potrà ricandidarsi, aprendo una competizione per la successione.