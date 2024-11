Coppa Davis, Musetti battuto da Cerundolo e Italia inizia male. Ora Sinner

Leggi su .com

(Adnkronos) – Comincia in salita la fase finale dellaper l'. Lorenzo, nel primo match contro l'Argentina, è stato infattida Franciscoin due set con il punteggio di 6-4, 6-1. Ora toccherà a Jannikcontro Sebastian Baez. Partenza in salita per. L'azzurro spreca ben tre palle break nel .L'articoloda. Oraproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.