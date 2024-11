Feedpress.me - Coppa Davis: Cerundolo batte Musetti e Sinner travolge Baez, Italia-Argentina si decide nel doppio

Nel primo singolare Lorenzo, numero 17 al mondo, è stato battuto dall’argentino Francisco, n.30 del ranking Atp, in due set con il punteggio di 6-4 6-1. Netta vittoria, invece, di Janniksu Sebastiannel secondo confronto didia Malaga: il n.1 del mondo si è imposto per 6-2 6-1 . Ora la situazione tra le due nazionali è 1-1, per l’accesso.