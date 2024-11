Quotidiano.net - Cop29, su finanza clima prima bozza senza cifre e criteri

Leggi su Quotidiano.net

Ladi documento finale delladi Baku sullatica, pubblicata poco fa sul sito dell'Unfccc (l'agenzia dell'Onu per ilche organizza la conferenza), non fissa ancora la cifra dei finanziamenti ai paesi vulnerabili, e propone ancora due opzioni di testo sui: una che rispecchia la posizione dei paesi in via di sviluppo, e una quella dei paesi sviluppati. Laera prevista alla mezzanotte ora locale (le 21 di mercoledì in Italia), ma è stata pubblicata soltanto intorno alle 7:45 ora locale (le 4:45 in Italia).