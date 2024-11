Quotidiano.net - Cop29, accordo su aumento finanza climatica a 'trilioni'

Leggi su Quotidiano.net

La bozza di documento finale delladi Baku sullapubblicata stamani parla di "" di dollari, ovvero migliaia di miliardi, in entrambe le opzioni proposte, sia quella che rispecchia le posizioni dei paesi in via di sviluppo, sia quella che rispecchia le posizioni dei paesi sviluppati. Si tratta in tutti i casi di un notevolerispetto ai 100 miliardi all'anno del fondo di aiuti attuali, in scadenza nel 2025. Quello che cambia nelle due opzioni è la composizione del fondo: più contributi pubblici a fondo perduto nella prima, il ricorso a tutte le forme di finanziamento nella seconda.