Conti anticipa l’annuncio dei Big di Sanremo

Carlodei big del Festival di2025. Contrariamente a quanto indicato in precedenza, la lista dei cantanti in gara nella 75esima edizione della kermesse canora non avverrà lunedì 2 dicembre, ma con un giorno di anticipo. Il direttore artistico svelerà infatti i concorrenti in gara domenica 1° dicembre 2024 nel corso del TG1 delle 13.30 (e nelle alle 20, venendo incontro alle richieste dei giornalisti della carta stampata).A comunicare la variazione è stato lo stesso Carlo, ospite della Milano Music Week. Il conduttore ha anche sottolineato che i cantanti a mettersi in gioco saranno più di quelli inizialmente previsti.Avevamo previsto 24 canzoni e le aumenteremo. ma non so ancora di quante le aumenteròha asserito, pur facendo una precisazione:Non posso metterne 40 perché devo iniziare il Dopofestival.