Ilgiorno.it - Como, lite tra coinquilini: 24enne accoltellato alla schiena

, 21 novembre 2024 – Hail coinquilino, al termine di una discussione, all’interno di una abitazione in cui si era insediato abusivamente. I carabinieri di Rebbio e del Radiomobile di, oggi pomeriggio hanno arrestato un uomo di 46 anni originario del Sudan, accusato di lesioni aggravate nei confronti di un egiziano di 24 anni. L’intervento è avvenuto in una abitazione di via Varesina gestita da una cooperativa, condivisa da diversi cittadini stranieri, dove l’aggressore aveva trovato alloggio abusivamente da circa un anno, generando continuamente contrasti, ma senza che si riuscisse ad allontanarlo. Oggi lae l’accoltellamento, che ha prodotto al giovane egiziano una ferita. E’ stato medicato al pronto soccorso, con una prognosi ancora da quantificare, ma non in pericolo di vita.