Ilrestodelcarlino.it - Clinica San Lorenzino. La chirurgia si rinnova

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Verrà inaugurato sabato ilto reparto didella Casa di Cura San. Si tratta di 11 camere con complessivi 26 posti letto completamente ripensate per quanto riguarda gli spazi, i comfort, gli arredi e le apparecchiature medicali. I lavori che si sono protratti per tutta l’ estate fino a queste giornate d’ autunno hanno visto l’ intervento degli studi tecnici Project one, Tecne-Engineering, Cober, le imprese di costruzione e impiantistica CBC e Kineo Energy & Facility. L’inaugurazione del nuovo reparto sarà preceduta dal convegno “La sanita’ per tutti. L’ ospedalita’ privata accreditata al servizio del cittadino”, occasione per una riflessione sul ruolo che strutture come la Casa di Cura Sanesercitano nell’ assicurare ai cittadini le prestazioni sanitarie garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.