Lanazione.it - Cittadino italiano arrestato in Egitto, l'appello della madre: "Ho perso le tracce"

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 21 novembre 2024 - Si sarebbero perse ledi un uomo di 44 anni, Elanain Sharif, nato inma, residente a Terni, che era statoal Cairo e poi trasferito nel carcere di Alessandria d'. Lo riporta l'Ansa su notizia apparsa sul Corriere dell’Umbria. La mamma, che vive a Foligno, sta cercando di mettersi in contatto con lui, dal 9 novembre scorso, giorno del trasferimento dell'uomo nella prigione di Alessandria d'. "Il motivo dell'arresto non è chiaro, nel senso che siamo in possesso di notizie frammentarie, non abbiamo contezza di cosa viene contestato al 44enne; l'unico fatto sicuro è che è in carcere", dice l'avvocato. "La mamma di Elanain mi ha riferito che lei, il figlio e sua moglie sono arrivati al Cairo provenienti dall'Italia come avevano fatto tante altre volte, ma in questa occasione Elanain è stato fermato dalle autorità, trattenuto a lungo negli uffici da cui è uscito con le manette ai polsi - ha aggiunto l'avvocato - La signora mi ha raccontato di aver appreso, da fonti che non conosco direttamente, che le condizioni in cui viene tenuto suo figlio sono inumane, nel senso che non lo fanno dormire, lo tengono in piedi, si può stendere solo mezz'ora su una branda, ma poi deve lasciare il posto agli altri detenuti.