Cina | vendite di autovetture +113% a ottobre

Cina: vendite di autovetture +11,3% a ottobre

Pechino, 21 nov – (Xinhua) – Leal dettaglio diinsono aumentate dell’11,3% su base annua nel mese di, ha dichiarato oggi la China Passenger Car Association (CPCA). Il mese scorso sono state vendute in totale 2,26 milioni di, grazie alla settimana di vacanze per la Giornata nazionale e alle politiche come il programma nazionale di trade-in, secondo i dati della CPCA. Tra queste, ledi veicoli a nuova energia (NEV) sono aumentate a quasi 1,2 milioni di unita’ in, mentre quelle di veicoli a benzina sono diminuite a 1,07 milioni di unita’, secondo la CPCA. L’associazione ha dichiarato di aspettarsi che ledicontinueranno ad aumentare a novembre, guidate dalla festa cinese dello shopping “Doppio 11” e dalla 22ma edizione del Guangzhou International Automobile Exhibition, in corso dal 15 al 24 novembre.