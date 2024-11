Romadailynews.it - Cina: nuova mostra a Pechino offre uno sguardo su antica Grecia

, 21 nov – (Xinhua) – Unacon centinaia di collezioni provenienti da musei greci ha aperto al pubblico oggi a, capitale dellando una veduta panoramica della storia e della cultura dell’. La“I Greci: da Agamennone ad Alessandro Magno” si terra’ fino al 18 maggio 2025 presso il Capital Museum cinese, prima di spostarsi a Shanghai. L’evento presenta 270 pezzi o set di collezioni provenienti da 14 musei e istituti greci, tra cui ceramiche, statue di pietra e manufatti in oro, secondo l’ambasciatore dellain, Evgenios Kalpyris, che ha anche affermato come laoffra una comprensione globale della civilta’ greca nel tempo. Zhang Lixin, direttore dell’Ufficio municipale diper i beni culturali, ha dichiarato che oltre il 90% dei reperti culturali selezionati per questavengono esposti aper la prima volta.