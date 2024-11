Che fine ha fatto Janira Majellostorica compagna di Luca Sardella?

Metropolitanmagazine.it - Che fine ha fatto Janira Majello,”storica compagna” di Luca Sardella?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Insieme aMajello è stato uno dei volti più amati della Rai. Lui, sempre con la sua coppola abbinata alla camicia, e lei, con i boccoli biondi e il sorriso smagliante, hanno intrattenuto per anni gli italiani con i programmi dedicati alla floricoltura e alla botanica. Ma cheha? Inizia la sua carriera quando si presenta al Concorso di Miss Eleganza Lazio nel 1989 e poi a quello di Miss Italia, accedendo alla finale.L’anno successivo incontradi cui diventerà collaboratrice, e con lui presenta di vari programmi televisivi dedicati alla floricoltura e alla botanica su Rai 2, tra cui Una pianta al giorno. Questa attività le apre la strada dell’editoria, dove inizia la collaborazione con varie testate di cucina e botanica. Torna in televisione sempre accanto ain Verdissimo dal 1991 al 1994 e successivamente in Verdemattina dal 1994 al 1998 e sempre nel 1998 conduce I consigli diper Rai 1.