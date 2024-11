Scuolalink.it - Cedolino pensioni Dicembre 2024: novità su tredicesima, quattordicesima e bonus

Leggi su Scuolalink.it

Ildella pensione diè disponibile online e consultabile nell’area personale MyINPS o attraverso il cassetto previdenziale. Questo documento permette ai pensionati di verificare l’importo erogato e di capire eventuali variazioni rispetto ai mesi precedenti.rappresenta un mese particolare per i pensionati, con importi diversi rispetto al solito a causa di voci straordinarie come. L’INPS ha fornito chiarimenti per chi riceve queste somme e per chi non riscontra importi attesi, evitando inutili preoccupazioni.: chi la riceve e come funziona Nel mese di, l’INPS eroga la seconda parte dellaa coloro che soddisfano specifici requisiti. Questa somma aggiuntiva spetta ai pensionati che hanno compiuto 64 anni nel secondo semestre delo che sono diventati titolari di pensione nel corso dell’anno.