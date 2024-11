Justcalcio.com - CdS – Juve, l’enigma Fagioli

2024-11-21 09:51:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS:Il sacrificato di gennaio, per fare cassa, dovrebbe essere. Giuntoli ha il compito di aggiustare con le idee una squadra che ha perso Bremer e Cabal proprio nel settore in cui in estate rischiò di più: in effetti Motta ha abbondanza in mezzo e, col rientro di Milik, migliorerà la situazione davanti, potendo disporre di un secondo centravanti di ruolo. E allora via, 23 anni, nazionale, per tecnica pura il centrocampista più forte della, ma con un percorso complicato dalla ludopatia e da un carattere particolare: sembra spesso assente, la testa altrove. Allegri stravedeva per lui, ma lo perse a lungo per squalifica, mentre Motta non sembra avere il tempo di riportarlo al top. Un delitto farlo partire ora.