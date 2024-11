Ildifforme.it - Caso Gaetz, documento Fbi rivela le prove dei pagamenti a donne in cambio di prestazioni sessuali

Leggi su Ildifforme.it

Ne parla il New York Times, all'indomani della decisione della commissione etica della Camera di non pubblicare per il momento il rapporto sull'indagine federale in cui è coinvolto. Il repubblicano si dice quindi ottimista sulla sua conferma al SenatoL'articoloFbiledeiindiproviene da Il Difforme.