Fanpage.it - Carne e salumi in cattive condizioni igieniche: sequestrati 15mila chili, chiuso un salumificio

Blitz dei carabinieri in unficio in provincia di Avellino, che è statoa causa delle carenze igienico-sanitarie e per l'impiago di lavoratori in nero. Multato e denunciato il titolare.