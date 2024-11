Riminitoday.it - Capodanno, festa tutta in centro. Tre giorni di concerti con Irene Grandi, Elio e Vinicio Capossela

Si fa fatica a tenere il conto delle novità in questa 14esima edizione delpiù lungo del mondo. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, le riassume così: “Non un unico concertone, ma tre artisti che si esibiranno dal 29 al 31 dicembre. In piazza Malatesta, di fronte al castello, e non.