Calhanoglu e i prossimi impegni dell’Inter Biasin | Una sensazione

Hakandomani farà gli esami, dopo che è rientrato daglicon la Turchia. L’Inter giocherà in sequenza contro Verona e poi Lipsia. Fabrizioha una.GIORNI FRENETICI – Sono ore di attesa per capire le condizioni di Hakan. Il turco è rientrato a Milano, dopo glicon la sua Turchia. Per lui sono stati una decina di giorni piuttosto sui generis. Infatti, si è prima allenato a parte durante i primi giorni di ritiro, poi ha giocato solo un tempo di Turchia-Galles, uscendo dopo il primo tempo per un problema all’inguine. Successivamente, la decisione di restare con la sua Nazionale anziché rientrare in Italia per sottoporsi agli esami con l’Inter. Quindi, dopo la “gita” a Montenegro, dovenon è sceso in campo, oggi il rientro a Milano.