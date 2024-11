Calciomercato Barcellona | occhi su Leao e David per il mercato estivo

Leggi su Sportface.it

Ilsta già guardando alla prossima sessione di. Per l’estate, i nomi caldi, secondo la stampa catalana sarebbero Rafaele Jonathan. Il primo, dopo sei stagioni in rossonero potrebbe avere voglia di cambiare aria visti anche i rapporti non particolarmente distesi con mister Fonseca. Il secondo ha già manifestato l’interesse di vestire la maglia dele a 24 anni è pronto per fare il grande salto di categoria dopo diversi anni da protagonista al Lille.super ilSportFace.