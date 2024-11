Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Mls. Juan Mata diventa azionista San Diego Fc

Lo spagnolo è ancora in attività, gioca in Australia ai Western Sydney Wanderers ROMA -, ex giocatore di Valencia, Chelsea e Manchester United, non ha ancora appeso le scarpette al chiodo ma sta già lavorando al suo futuro. Il 36enne attaccante spagnolo, che gioca attualmente in Australia