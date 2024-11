Cataniatoday.it - Brewing a New Sicily: la Sicilia birraria al Mosaik

Leggi su Cataniatoday.it

Sabato 23 Novembre è in arrivo l'8°a New, l'unico evento dedicato al mondo delle birre e dei birrai artigianalini, arrivato ormai all'ottava edizione.Da sempre, un'occasione speciale che riunisce lada costa a costa, per fare il punto della situazione sul.