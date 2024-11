Bresciatoday.it - Brescia: Prendi l'arte e mettila da Party

Leggi su Bresciatoday.it

Vintail, spazio vintage sito a Prealpino, apre le porte sabato 23 novembre per un momento di festa e per presentare al pubblico un nuovo progetto: a partire dalle 14 sarà presentata una nuova iniziativa in collaborazione con la galleria d'Tail Online. Saranno presenti gli artisti Francesco.