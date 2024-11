Quotidiano.net - Brasile-Cina: banca Bndes apre una linea di credito in Renmimbi

Con l'obiettivo di espandere la cooperazione utilizzando valute locali in alternativa al dollaro e promuovere commercio bilaterale e investimenti sull'asse Brasilia-Pechino ladi nazionale di sviluppo economico e sociale brasiliana () offrirà per la prima volta nella sua storia finanziamenti in valuta cinese,. "Offrire prestiti in valuta cinese è importante per diversificare le opzioni a disposizione degli imprenditori brasiliani, soprattutto degli esportatori, che così beneficiano della protezione del tasso di cambio per le loro esportazioni", ha affermato il presidente della, Aloizio Mercadante. Grazie all'accordo firmato con ladi sviluppo cinese (Cdb) laaprirà unadida 660 milioni di euro (4 miliardi di real) da utilizzare per sostenere lo sviluppo in vari settori dell'economia brasiliana.