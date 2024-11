Borsa | Milano chiude in rialzo +02% balzo di Mfe e Leonardo

Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,2%), balzo di Mfe e Leonardo

Ha chiuso inPiazza Affari con un allungo nel finale, che ha portato l'indice Ftse Mib in territorio positivo a 33.294 punti, con un progresso dello 0,2%. Nella norma gli scambi, poco sopra quota 2,2 miliardi di euro di controvalore. Ina 125,4 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi , con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,9 punti poco sopra al 3,56% e quello tedesco in calo di 3,2 punti appena sopra al 2,31%. Effetto conti su Mfe A (+3,56%) e B (+1,68%), dopo i primi 9 mesi del gruppo del Biscione. Brillanti(+1,95%), insieme al resto del comparto della difesa e aero-spaziale in Europa, e Saipem (+1,89%), sulla scia delle recenti nuove commesse. Bene anche Unipol (+1,65%), A2a (+1,55%), Hera (+1,48%), Fineco (+1,21%) e Italgas (+1,17%). Più cauta Eni (+0,63%) con il greggio ina cavallo tra i 70 dollari del Wti e i 73 del Brent.