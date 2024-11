Quotidiano.net - Borsa: l'Europa contrastata, timori per la guerra in Ucraina

Borse europee contrastate in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. I mercati risentono deidi una ulteriore escalation del conflitto tra Russia e, dopo il lancio di un missile balistico intercontinentale da parte di Mosca. Prosegue la corsa delle criptovalute con il Bitcoin che guadagna il 3,8% e supera i 98mila dollari. Sul fronte valutario l'euro resta debole a 1,0526 sul dollaro. Poco mosso l'indice stoxx 600 (+0,04%), in attesa dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti. Un elemento che sarà valutato dalla Fed per le prossime decisioni sul taglio dei tassi. Seduta in rialzo per Londra (+0,4%) e Francoforte (+0,2%). Deboli Milano e Parigi (-0,1%). Poco mossa Madrid (+0,08%). I principali listini europei sono appesantiti dal lusso (-0,8%) e dalle auto (-0,6%), queste ultime con il mercato europeo quasi fermo.