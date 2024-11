Feedpress.me - Bonus Natale 100 euro: "E' una vera odissea, chiediamo proroga domande"

« Unae propriaquella che stanno vivendo numerosi docenti per accedere al, a causa dei gravi disservizi riscontrati sulla piattaforma NoiPA": lo afferma la Gilda degli Insegnanti , che esprime forte preoccupazione. «Sebbene la scadenza per l’invio della richiesta sia fissata per il 22 novembre, molti insegnanti segnalano che nella propria area personale manchi la sezione.