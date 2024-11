Today.it - Black Doves, il nuovo trailer della serie thriller con Keira Knightley

Leggi su Today.it

È tutto pronto per il debutto disu Netflix, la nuovaspycon protagonista. E nell'attesa arriva unche ci mostra in anteprima cosa dobbiamo aspettarci da questo titolo in arrivo a inizio dicembre sulla piattaforma di streaming. Già.