Billie Jean King Cup 2024, Italia trionfa ma Rai non la trasmette: è polemica

L’del tennis femminileallaCupbattendo la Slovacchia nella finale di Malaga. Ma all’indomani della festa di Jasmine Paolini e compagne a tenere banco è la mancata diretta tv dell’evento sui canali Rai. A innescarla è Carolina Morace, icona del calcio femminile ine oggi europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che in una nota accusa la Rai di avere “discriminato le nostre campionesse del tennis”.Morace: “Penalizzate le nostre campionesse”“Nella spartizione dei diritti tv del tennis a rimetterci sono state le campionesse del mondo guidate da Tathiana Garbin -scrive Morace in una nota-. La Rai infatti ha acquisito i diritti televisivi della Coppa Davis ma non quelli dellaCup, stessa competizione a squadre femminile. Risultato? Mentre l’esordio di Sinner e compagni con l’Argentina oggi sarà visibile in chiaro su Rai 2, ieri il trionfo delle azzurre è andato in onda su Sky e Supertennis, il canale della Fitp.