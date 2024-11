Strumentipolitici.it - Biden salta la foto di rito al G20: gli altri leader mondiali non lo aspettano

Si è concluso a Rio de Janeiro il vertice del G20, al quale hanno partecipato in qualità di membri permanenti 19 Stati del mondo e 2 enti sovranazionali, cioè l’Unione Europea e l’Unione Africana. La presidenza brasiliana del summit ha inoltre invitato19 Stati e 15 organizzazioni internazionali, tra cui la Nuova Banca di Sviluppo dei BRICS. Dunque, nelladic’erano tantissimi rappresentanti epolitici, tranne uno dei più importanti: il Presidente degli Stati Uniti.Una scena imbarazzante e tre assenzeNessuno si è accorto in tempo che mancava all’appello proprio Joe. La sua assenza avrebbe dovuto fermare tutti per attendere l’arrivo deldell’Occidente. E invece si è assistito a una scena imbarazzante. Una volta terminati gli scatti, alcunigrafi hanno notato che il presidente americano non c’era.