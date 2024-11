Lanazione.it - Betoniera perde cemento per strada, traffico in tilt: autista rintracciato e multato

Firenze, 21 novembre 2024 - Una strisciata dilunga diversi metri in via del Ponte alle Mosse. È quanto si sono trovati davanti gli automobilisti che stamani, poco dopo le 8, percorrevano la. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia municipale che prima hanno messo in sicurezza lariducendo la carreggiata a una corsia e poi hanno chiesto l’intervento del Global Service per la rimozione del materiale. Nel frattempo, gli agenti della centrale operativa grazie alle immagini delle telecamere hanno individuato elache aveva perso il carico. Per il conducente è scattata la multa e dovrà anche sostenere le spese di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata. Per effettuare l’operazione di ripulitura dellasi sono registrati alcuni disagi alla circolazione nella zona di Porta al Prato-Ponte alle Mosse.