Fremondoweb.com - Benevento, domenica “Self-portrait”: corteo e testimonianze contro la violenza sulle donne

Leggi su Fremondoweb.com

Comunicato Stampa24 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione dellale, alle ore 17:30 si terrà la quarta edizione di. L’evento è ideato e promosso dal Centro Studi Carmen Castiello in collaborazione con . ContinuaL'articolo”:laproviene da Fremondoweb.