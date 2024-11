Corrieretoscano.it - Beko chiude a Siena, sindaca Fabio: “Non lo accetto”. Giani con i lavoratori

: “Non lo”.con i, giovedì 21 novembre la manifestazione deidiEuropa dopo la notizia della chiusura con 1.935 esuberi, 299 nello stabilimento di. Presente Nicolettadi. Corteo per le strade del centro storico, con un passaggio anche di fronte a Palazzo Pubblico.Eugenio, presidente Regione Toscana, annuncia l’arrivo davanti ai cancelli dello stabilimentovenerdì 22 novembre per parlare con i.In base al piano sarebbe entro Chiusura entro la fine del 2025 degli stabilimentiEurope die Comunanza (Ascoli Piceno) e della linea del freddo a Cassinetta (Varese).Nicolettain piazza del Campo con i: “Dobbiamo lottare tutti insieme perché questo sito va reindustrializzato, non si puòre e buttare via la chiave.