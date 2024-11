Padovaoggi.it - Banca Annia, la sfida in casa con Arena importante per la classifica

Leggi su Padovaoggi.it

Dopo la trasferta a Riccione laPadova Women torna a giocare tra le mura amiche. Domenica alle 18 al PalAntenore arriva infattiVerona, per una partita già molto delicata per la, in cui Masiero e compagne dovranno sfruttare il fattore campo per non allontanarsi troppo.