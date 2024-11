Teleclubitalia.it - Aversa, evento contro violenza sulle donne. Lama e Ferrara: “Assessore Cannolicchio non ci ha invitate”

Leggi su Teleclubitalia.it

Le consigliere comunali Immae Adele, componenti della Commissione Politiche Sociali e Pari Opportunità del Comune di, hanno espresso il loro disappunto per non essere statedall’Eufrasiaall’promosso al liceo scientifico Siani in occasione della Giornata Internazionalela. .L'articolo: “non ci ha” Teleclubitalia.