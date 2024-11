Agi.it - Auto si ribalta sull'A4 e 'perde' un quintale di hashish

AGI - Due pattuglie della Polstrada di Novara Est accorrono per un incidentea Torino-Milano all'altezza di Borgo D'Ale, nel Vercellese, trovano un'ta ma nessuno nell'abitacolo. Ma guardando meglio la vettura incidentata, ritrovano un borsone, lo aprono, e all'interno trovano oltre undi. E' accaduto ieri. Gli agenti si sono messi subito al lavoro per ricostruire l'accaduto e anche grazie ad una serie di testimonianze sono riusciti a verificare che il conducente aveva perso il controllo dell'uscendo di strada endosi in un campo. Dopo aver tentato di recuperare il borsone con il carico di droga, l'uomo era fuggito nei campi adiacenti all'strada. Immediatamente sono cominciate le ricerche del fuggitivo all'esterno della retestradale, anche con il supporto di alcune pattuglie della stazione dei carabinieri di Cigliano.