Europa.today.it - Attenti a questo autovelox: "Ha già fatto più di 13mila multe"

Leggi su Europa.today.it

Velocità massima consentita in quel tratto di strada: novanta chilometri orari. Ma molti transitano a velocità più elevata, stando ai dati. Più di tredicimilaper eccesso di velocità in dieci mesi e venti giorni. Più di quaranta al giorno, in media. È quanto rilevato nel 2024, finora.