Attacco hacker ad archivi InpsServizi, alcuni server bloccati

S.P.A. (Società in House di Inps) ha recentemente subito uninformatico di tipo ransomware che ha portato al blocco di, rendendo temporaneamente indisponibiliapplicativi gestionali e i dati forniti a propri clienti”. Lo spiega in una nota l’Inps precisando che "l'accaduto è stato denunciato prontamente a tutte le autorità competenti". "Attualmente, sono in corso indagini approfondite. È importante rassicurare i cittadini che il Contact Center, principale servizio di assistenza, non è stato colpito dall'e rimane operativo". "Le azioni in corso sono concentrate sul ripristino delle infrastrutture compromesse in modo tempestivo e sicuro".