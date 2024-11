Messinatoday.it - Atm dà il benvenuto ad altri venti nuovi autisti

Leggi su Messinatoday.it

operatori di esercizio under 30 sono pronti a fare ingresso nell’Azienda Trasporti di Messina. Domani mattina, nella sede di ATM S.p.A., in via La farina 336, verrà formalizzata l’assunzione con la firma dei contratti, che avverrà alla presenza della presidente Carla Grillo.I.