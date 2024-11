Ecodibergamo.it - Atalanta, Lookman e De Ketelaere verso il recupero: il nigeriano favorito in attacco

CALCIO. In vista della gara di sabato 23 novembre al Tardini (20,45) contro il Parma Gian Piero Gasperini dovrebbe ritrovare il belga e Ademola che dovrebbe affiancare Retegui in. Samardzic in pole nel 3-4-1-2.