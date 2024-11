Assunti in ruolo grazie al Servizio civile universale in otto vengono licenziati Uno ottiene il reintegro

Leggi su Orizzontescuola.it

Modena,alcuni lavoratori della scuolaina inizio anno scolastico. Secondo le prime ricostruzioni i lavoratori, tutti Ata, tra collaboratori e amministrativi, neoinin varie scuole del capoluogo emiliano, all’atto della domanda per l’assunzione Ata 24 mesi avrebbero produn titolo non idoneo. L'articoloinal “”, in. Unoil