Oasport.it - Arsenal-Juventus oggi calcio femminile: orario Champions League, dove vederla in tv, canale, streaming

Leggi su Oasport.it

, giovedì 21 novembre (ore 21.00), lasarà impegnata nella quarta giornata di incontri del Gruppo C delladi2024-2025. Le bianconere affronteranno l’, sul rettangolo verde di Londra. Sarà un match molto complicato per le ragazze allenate da Max Canzi.Sarà necessario un risultato utile alla Vecchia Signora per credere nel passaggio di turno, dopo le sconfitte nelle ultime due uscite in Europa: 0-2 contro il Bayern e 0-4 contro le Gunners. Pesante il ko proprio contro il club guidato da Renée Slegers, in cui si sono visti gli attuali limiti della Juve al cospetto di una formazione dal potenziale offensivo così alto.In altre parole, sarà necessario dare il 101% in questa circostanza e sfruttare le occasioni che si riusciranno a creare, nella consapevolezza che saranno le giocatrici dell’ad avere il pallino del gioco in mano.