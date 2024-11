Laverita.info - Anarchici occupano un edificio per darlo ai clandestini: assolti

Leggi su Laverita.info

Per la Corte d’Appello di Torino, offrire rifugio ai migranti in attesa di aiutarli a superare illegalmente il confine con la Francia si configura come «stato di necessità»: confermato il verdetto del primo grado.